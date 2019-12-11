Информагентство «Фергана» подало иск в Арбитражный суд на Роскомнадзор за блокировки сайта без предупреждений.
Регулятор трижды блокировал сайт агентства в октябре. Два случая были связаны с материалами про суицид.
Как заявили в «Фергане», редакция ни разу не получала ни одного предупреждения.
Дважды нам удавалось найти публикации, которые становились причинами блокировки. Мы их удаляли, и сайт примерно через сутки начинал открываться, — передаёт слова главного редактора Марии Дубновой «Медиазона».
Как ранее писал NEWS.ru, издание The Village удалило материал «Я отбываю срок за закладки» по требованию Роскомнадзора. В материале содержалось интервью человека, отбывающего наказание за хранение наркотиков.
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