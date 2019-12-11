https://static.news.ru/photo/ada8653c-1c1e-11ea-8ee1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Информагентство «Фергана» подало иск в Арбитражный суд на Роскомнадзор за блокировки сайта без предупреждений.

Регулятор трижды блокировал сайт агентства в октябре. Два случая были связаны с материалами про суицид.

Как заявили в «Фергане», редакция ни разу не получала ни одного предупреждения.

Дважды нам удавалось найти публикации, которые становились причинами блокировки. Мы их удаляли, и сайт примерно через сутки начинал открываться, — передаёт слова главного редактора Марии Дубновой «Медиазона».

Как ранее писал NEWS.ru, издание The Village удалило материал «Я отбываю срок за закладки» по требованию Роскомнадзора. В материале содержалось интервью человека, отбывающего наказание за хранение наркотиков.