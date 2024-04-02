Агаларов рассказал, могла ли полиция предотвратить теракт в «Крокусе» Агаларов: полиция вряд ли смогла бы остановить террористов в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Даже при наличии сотрудников полиции рядом с «Крокус Сити Холлом» в момент теракта они вряд ли смогли бы оказать сопротивление террористам, предположил певец Эмин Агаларов, сын владельца концертного зала Араза Агаларова в интервью на YouTube-канале Forbes. Он пояснил, что к подобному никто не может быть готов.

Даже если бы, условно, полиция, на мой взгляд, находилась в непосредственной близости, фойе или зале. Вы же видели эти кадры. Идут четыре подготовленных человека с автоматами, которые стреляют в разные стороны, и я не думаю, что даже полиция могла оказать какое-то сопротивление. Никто к этому не может быть готов, — заявил Агаларов.

Говоря об охране зала, артист сослался на законодательство, согласно которому сотрудники частных охранных предприятий не могут носить оружие в местах массового скопления людей. Это правило распространяется и на «Крокус Сити Холл», подчеркнул он.

ЧОП по законодательству не может в местах скопления <...> носить оружие. Это общая практика. Я сам гастролирую по всей стране и не только в России. Мы не видим вооруженных охранников в этих залах, — пояснил певец.

Агаларов добавил, что бывают случаи, когда власти готовы к возможной «террористической атаке» — если об этом поступил анонимный звонок или в иных случаях. При таком развитии событий к месту могут направить ОМОН, перекрыть выходы или паркинги.

Кроме того, Агаларов рассказал, что принимать решение о восстановлении «Крокус Сити Холла» пока преждевременно. Он добавил, что окончательное слово в данном вопросе остается за его отцом.