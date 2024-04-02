Агаларов раскрыл, кто примет решение о восстановлении «Крокуса» Эмин Агаларов: решение о восстановлении «Крокуса» будет принимать отец

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принимать решение о восстановлении подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл», где 22 марта произошел теракт, пока преждевременно, заявил сын владельца Crocus Group, бизнесмен и певец Эмин Агаларов в интервью Forbes. По его словам, окончательное слово по этому вопросу будет за его отцом Аразом Агаларовым.

Будет ли восстановлен концертный зал или нет, я думаю, что преждевременно делать какие-то выводы. Посмотрим, что будет дальше. Наверняка мы получим какое-то видение от государства, от людей в нашем государстве. Решение будет принимать, наверное, отец, имея в виду все эти вводные. Пока я думаю, что он даже об этом не думает, — сказал Агаларов.

Он подчеркнул, что после мощного пожара само здание «Крокус Сити Холла» устояло, сгорел непосредственно концертный зал, где выступали артисты. Как отметил Агаларов, большинство технических помещений сохранилось, подземная парковка также не пострадала. Частичные повреждения получило фойе здания. По словам бизнесмена, музей Муслима Магомаева огонь тоже не тронул, все хранящиеся там вещи музыканта сохранились.

Ранее певица Валерия выступила за восстановление «Крокус Сити Холла» и назвала этот концертный зал лучшим в столице. Она привела в пример Театральный центр на Дубровке, в котором в 2002 году произошел теракт во время мюзикла «Норд-Ост», однако сейчас там идут спектакли. По словам Валерии, «Крокус Сити Холл» был для многих артистов вторым домом.