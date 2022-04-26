Осуждены мошенники, обокравшие сидевшего на параде рядом с Путиным ветерана

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Измайловский суд Москвы приговорил двух аферистов, обманувших на 400 тысяч рублей ветерана Василия Пронина, сидевшего рядом с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы, к четырём и пяти годам колонии, сообщает РИА Новости. Злоумышленников привлекли к ответственности по делу о мошенничестве.

Приговором Измайловского районного суда Алимирзаеву назначено четыре года лишения с отбыванием наказания в колонии общего режима. Конькову назначено назначение в виде пяти лет лишения свободы, — сообщили в суде.

Таким образом, Конькова признали виновным в четырёх аферах, а Алимирзаева — в двух. Отмечается, что оба признали вину в совершении только одного преступления — в отношении 96-летнего фронтовика Василия Пронина, который 9 мая сидел на параде Победы рядом с Путиным.

21 мая домой к нему наведался злоумышленник, который представился полицейским и рассказал об участившихся случаях мошенничества. Этим лжеполицейским был Коньков, который убедил ветерана помочь в поимке преступников. Для этого он попросил Пронина снять с банковского счёта 400 тысяч рублей и передать их Алимирзаеву. Доверившись фейковому правоохранителю, ветеран снял деньги, вернулся домой и последовал его рекомендации — сбросил наличные с балкона заранее обговорённое место.