Аэропорты Внуково и Домодедово: какие были ограничения, что там сейчас Аэропорты Внуково и Домодедово вводили ограничения на полеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорты московского воздушного узла Внуково и Домодедово в субботу вечером вводили временные ограничения на полеты. Об этом сообщили в пресс-службах воздушных гаваней. Какие подробности известны?

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22:07. В 22:20 все ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — отмечалось в сообщении.

По данным онлайн-табло, в Домодедово был задержан вылет одного рейса, прилет еще четырех отложен, во Внуково были задержаны прилеты двух бортов.

По информации сервиса Flightradar, несколько рейсов, уже вошедших в воздушное пространство Москвы, находились в зоне ожидания.

На данный момент оба аэропорта работают в штатном режиме.

«По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 22:02 до 22:20. В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме», — цитирует ТАСС пресс-службу Домодедово.

Когда еще в московских аэропортах вводили ограничения

21 августа 2023 года московские аэропорты Внуково и Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Тогда во Внуково уточняли, что по независящим от аэропорта причинам часть находившихся в воздухе самолетов была перенаправлена в другие воздушные гавани.

7 октября аэропорты Внуково и Шереметьево временно приостанавливали работу. Пауза длилась 15 минут, после чего обе воздушные гавани вернулись к обычному режиму. В результате этого во Внуково было задержано 11 рейсов, отменены два. В Шереметьево пять рейсов задержали, еще один отменили. По информации сервиса Flightradar24, все находившиеся в зоне ожидания самолеты пошли на посадку в аэропорты назначения.

28 октября в столичных аэропортах произошел коллапс из-за снегопада. Утром 28 октября почти 40 рейсов были задержаны и еще четыре отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Такая же ситуация наблюдалась в воздушных гаванях Москвы и за день до этого.

8 ноября густой туман закрыл небо над Тюменью. По этой причине были задержаны самолеты из таких городов, как Урай, Салехард, Москва, Сургут, а также два рейса из Красноярска.

Какие проблемы с выдачей багажа были во Внуково

Утром 9 октября в столичном аэропорту Внуково произошел сбой в системе обработки багажа — пассажиры не могли получить или сдать свои вещи. Проблема привела к образованию больших очередей.

«В международном аэропорту Внуково на данный момент есть технические неполадки в системе обработки багажа. Тем не менее багаж принимается и выдается через негабарит», — рассказали NEWS.ru в пресс-службе аэропорта.

Специалисты авиагавани приняли все меры для устранения неисправности, технический сбой был ликвидирован. Спустя время аэропорт Внуково вернулся к работе в штатном режиме.

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