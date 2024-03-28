Аэропорты попросили власти не ограничивать вход для безбилетников «Коммерсант»: МАА попросила Минтранс не вводить ограничения для лиц без билетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная ассоциация аэропортов, РСТ и Общероссийское объединение пассажиров обратились к властям с просьбой не ограничивать проход в терминалы для встречающих и провожающих граждан без билетов, сообщает «Коммерсант». В письме МАА к Минтрансу уточняется, что новые правила приведут к неудобствам и потере доходов.

Нововведения касательно посещения терминалов вступят в силу с 1 сентября. При этом источники издания утверждают, что это приведет к очередям на входе и ухудшит ситуацию с безопасностью, так как у злоумышленников остается возможность купить билеты и попасть в аэропорт. Кроме того, из-за обновления правил люди без билетов не смогут провожать и встречать в том числе пожилых и пассажиров с ограниченными возможностями, а также детей, которые летают без сопровождения.

При этом прогнозируются потери от 20% до 50% от неавиационных доходов аэропортов. Это объясняется тем, что в магазинах, банках, аптеках и заведениях общественного питания, которые располагаются на территории воздушной гавани, снизится выручка из-за меньшего числа посетителей.

Ранее Росстат привел данные, согласно которым цены на перелеты по России в экономклассе в январе — феврале в годовом выражении выросли на 34–42%. Скачок цен оказался рекордным с 2008 года.