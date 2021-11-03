Аэропорты Москвы задержали и отменили около 70 рейсов

В среду, 3 ноября, в московских аэропортах в связи с туманом продолжают задерживаться и отменяться рейсы. По состоянию на 09:50 задержано 49 рейсов, отменено — 19. Таковы данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во Внуково и Шереметьево отменено по семь рейсов, в Домодедово — пять. Во Внуково не смогли вовремя вылететь 16 самолётов, в Шереметьево — три, в Домодедово — 30.

2 ноября Москву накрыл туман. В этот день столичные аэропорты задержали и отменили более 200 рейсов. Из-за тумана в столице в Нижнем Новгороде приземлились 35 бортов, направлявшихся в Москву. В результате в воздушной гавани Нижнего Новгорода возникла очередь из полутора тысяч пассажиров. К утру 3 ноября все они вылетели в столицу.