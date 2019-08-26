https://static.news.ru/photo/54584508-c802-11e9-8653-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Аэропорт Жуковский совместно с Лётно-исследовательским институтом имени Громова в рамках подготовки к авиасалону МАКС-2019 усовершенствовал меры орнитологической безопасности.

По данным «Рампорт Аэро» (оператор воздушной гавани), работы подразумевают модернизацию, приобретение и внедрение нового оборудования для отпугивания пернатых, которое будет введено в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

Совместными усилиями будет создан дополнительный контур биоакустических установок, пропановых пушек и прочего специального оборудования по всему периметру аэродрома. Предпринятые меры позволят качественно повысить эффективность работы соответствующих служб и обеспечить кардинальное улучшение орнитологической обстановки на территории аэропорта, — подчеркнул первый заместитель гендиректора холдинга Евгений Солодилин.

Он также отметил, что «Рампорт Аэро» является коммерческой структурой, и поэтому располагает большей свободой в вопросах осуществления закупок. За счёт этого ключевые мероприятия по улучшению безопасности будут проведены до открытия МАКС, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru, ранее в Росавиации сообщили, что количество столкновений птиц с самолётами в этом году резко увеличилось. В прошлом году таких случаев было зафиксировано 685. А за неполный 2019 год их уже насчитали более 873 раз.