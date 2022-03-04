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Аэропорт Волгограда снял ограничения на работу

19:05, 04 марта 2022
Аэропорт Волгограда снял ограничения на работу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Аэропорт Волгограда работает без ограничений, следует из телеграммы аэропорта, разосланной авиакомпаниям, сообщает ТАСС.

Информирую вас о штатном функционировании аэродрома Волгоград. Ограничения по организации воздушного движения района аэродрома сняты с 2 марта, — говорится в телеграмме.

24 февраля Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов Краснодара, Анапы, Сочи и ростовского аэропорта Платов. Как сообщалось, порядка 150 тысяч туристов, из них 25 тысяч организованных, не могут вылететь из российских регионов, в которых приостановлена работа аэропортов. 

Аэропорт Волгoграда не вошёл в перечень официально зaкрытых аэропортов, при этом «Аэрофлот» 25 февраля отменял рейсы в Волгоград из-за закрытия аэрoпорта.

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