Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сильный туман в Сочи нарушил работу местного аэропорта. В воздушной гавани задержали три рейса на вылет и посадку.

Лайнеры авиакомпаний S7, «Россия» и «Уральские авиалинии», следовавшие из Москвы и Санкт-Петербурга, направлены в аэропорт Краснодара, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, экипаж лайнера Sukhoi Superjet 100 подал сигнал тревоги и произвёл снижение через полчаса после вылета из Будапешта в Москву. Причиной стало срабатывание датчика неисправности системы кондиционирования воздуха. Опасности для пассажиров не было.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях