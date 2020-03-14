Сильный туман в Сочи нарушил работу местного аэропорта. В воздушной гавани задержали три рейса на вылет и посадку.
Лайнеры авиакомпаний S7, «Россия» и «Уральские авиалинии», следовавшие из Москвы и Санкт-Петербурга, направлены в аэропорт Краснодара,
Ранее, как писал NEWS.ru, экипаж лайнера Sukhoi Superjet 100 подал сигнал тревоги и произвёл снижение через полчаса после вылета из Будапешта в Москву. Причиной стало срабатывание датчика неисправности системы кондиционирования воздуха. Опасности для пассажиров не было.
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