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Идея строительства Кольцевой линии московского метро не связана с пятном от кружки на карте. Об этом заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что линия изначально задумывалась как пересадочный контур с учётом прогнозируемого большого пассажиропотока. Кольцо должно было объединить как существовавшие на тот момент, так и перспективные участки метро, чтобы разгрузить...