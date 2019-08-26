https://static.news.ru/photo/13f63cd6-c861-11e9-8546-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Аэропорт Шереметьево может сократить число голосовых объявлений. С такой просьбой Международная ассоциация аэропортов обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху.

Основанием послужила концепция «Тихий аэропорт», согласно которой снижение числа голосовых объявлений будет способствовать нормализации уровня звукового фона на территории аэропорта. Это, в частности, уменьшит стресс посетителей, пишут «Известия» .

Сначала информацию планируется сгруппировать на три вида — визуальная, акустическая и на выбор. Реализована данная идея может быть на базе «Шереметьево» уже в этом году. Если опыт окажется успешным, то эта же идея может быть реализована и в других аэропортах. Поддержал данную инициативу и аэропорт Домодедово.

Подобная практика уже введена в международных аэропортах, к примеру, в Мюнхене, Хельсинках, Дубае и Сингапуре.

Ранее News.ru сообщал, что в студии Артемия Лебедева по заказу аэропорта Шереметьево разработали дизайн табло, информирующих пассажиров о сервисах самообслуживания.