https://static.news.ru/photo/b67120f4-344d-11ea-8812-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба аэропорта Шереметьево

Один из вариантов дизайна и оборудования курительных комнат, которых на территории аэропорта будет 14, представили в Шереметьево. Фото предоставила пресс-служба воздушной гавани.

Первая курилка откроется в терминале С уже в середине января. В курительной комнате одного из бизнес-залов, судя по кадрам, установлены мягкие диваны и кресла. Рядом с ними — тумбочки со встроенными зарядными устройствами. Внутри пространства будет работать система вентиляции и очистки воздуха, передаёт ТАСС.

Шереметьево первым среди аэропортов России выступил с предложением вернуть курительные комнаты в закрытые зоны аэропорта во благо всех категорий пассажиров, — подчеркнули в пресс-службе.

Сотрудники аэропорта заметили, что многие курящие пассажиры, проводящие по нескольку часов в «чистой зоне», испытывают огромный дискомфорт. Это заставляет курильщиков нарушать правила и прятаться с сигаретой в туалете.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин вернул курительные комнаты в аэропорты в конце 2019 года. 28 декабря он подписал закон, который предусматривает возможность оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах. До этого момента запрет на курение в воздушных гаванях страны действовал на протяжении шести лет. Пассажиры имели право выкурить сигарету перед полётом только на расстоянии не менее 15 м от входа в здание аэровокзала.