Аэропорт Грозного не пустит пассажиров без справки об отсутствии COVID-19

Пассажиры аэропорта Грозного, прилетевшие из Москвы, с 11 апреля обязаны иметь при себе справку об отсутствии коронавируса. Кроме того, все люди должны быть в медицинских масках.
О новых правилах
Пассажирам, уже имеющим на руках билеты на даты начиная с 11.04.2020, настоятельно рекомендуем в срочном порядке сделать тест на коронавирус, — добавили в аэропорту.
Как писал NEWS.ru, Кадыров призвал чеченцев вернуться домой до 5 апреля, а людей без местной прописки обещал не впускать в республику. Председатель правительства Михаил Мишустин 6 апреля осудил практику закрытия границ субъектов РФ и попросил губернаторов не путать региональные полномочия с федеральными.
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