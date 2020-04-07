Аэропорт Грозного не пустит пассажиров без справки об отсутствии COVID-19

https://static.news.ru/photo/74326186-493c-11ea-8442-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/cb_gudermes

Пассажиры аэропорта Грозного, прилетевшие из Москвы, с 11 апреля обязаны иметь при себе справку об отсутствии коронавируса. Кроме того, все люди должны быть в медицинских масках.

О новых правилах сообщается в Instagram воздушной гавани. Авиакомпаниям рекомендовали не продавать билеты без предъявления соответствующего документа, однако даже при наличии посадочных талонов людей не пустят на посадку.

Пассажирам, уже имеющим на руках билеты на даты начиная с 11.04.2020, настоятельно рекомендуем в срочном порядке сделать тест на коронавирус, — добавили в аэропорту.

Как писал NEWS.ru, Кадыров призвал чеченцев вернуться домой до 5 апреля, а людей без местной прописки обещал не впускать в республику. Председатель правительства Михаил Мишустин 6 апреля осудил практику закрытия границ субъектов РФ и попросил губернаторов не путать региональные полномочия с федеральными.