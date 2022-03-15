«Аэрофлот» вывезет россиян из ОАЭ, Таиланда и с Сейшел

Крупнейший в России авиаперевозчик «Аэрофлот» анонсировал спецрейсы из Дубая (ОАЭ), Бангкока (Таиланд) и Виктории (Сейшельские острова) для возвращения на родину российских туристов, сообщается на официальном сайте компании. Ранее были организованы рейсы для вывоза граждан РФ с территории Шри-Ланки и Египта.

К перевозке будут приниматься гражданские билеты, полученные «Аэрофлотом» «туда-обратно» с использованным полётным сегментом из РФ, — говорится в сообщении.

17 марта планируется рейс FZ8705 (технический номер SU2995) Дубай — Москва, вылет в 10:50.

18 марта запланированы рейсы: F79556 (технический номер SU2997) Бангкок — Москва, вылет в 13:35, и F79688 (технический номер SU2995) Виктория — Москва, вылет в 22:20 по местному времени.

В компании отметили, что работа по организации специальных рейсов продолжается. По мере согласования расписания «Аэрофлот» будет оповещать пассажиров. Граждан уведомят через систему сообщений перевозчика.

8 марта «Аэрофлот» объявил о приостановке всех международных рейсов. Уже с 6 марта пассажиров, следующих по международным направлениям, не допускали к вылету с билетами в обе стороны с возвратом после 8 марта.