Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские туристы вылетят из Черногории рейсом авиакомпании «Аэрофлот» в среду, 18 марта. Эвакуация будет произведена, несмотря на прекращение авиационного сообщения из-за коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Получено разрешение черногорской стороны на вылет пассажиров «Аэрофлота». Вылет сегодня, — сообщил он.

Из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса в Черногории остались 1800 российских туристов. Сначала Подгорица отказывалась выдать Москве разрешение на их эвакуацию, пока та не согласится вывезти черногорцев из России этими же самолётами. РФ в итоге согласилась пойти на условия балканской страны, однако посольство Черногории в России только начало заниматься сбором данных о своих гражданах.

Ранее российская сторона получила принципиальное согласие Черногории на организацию возвращения граждан РФ самолётами отечественных авиакомпаний, писал NEWS.ru.

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