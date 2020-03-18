Российские туристы вылетят из Черногории рейсом авиакомпании «Аэрофлот» в среду, 18 марта. Эвакуация будет произведена, несмотря на прекращение авиационного сообщения из-за коронавируса.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Получено разрешение черногорской стороны на вылет пассажиров «Аэрофлота». Вылет сегодня, — сообщил он.
Из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса в Черногории остались 1800 российских туристов. Сначала Подгорица отказывалась выдать Москве разрешение на их эвакуацию, пока та не согласится вывезти черногорцев из России этими же самолётами. РФ в итоге
Ранее российская сторона получила принципиальное согласие Черногории на организацию возвращения граждан РФ самолётами отечественных авиакомпаний, писал NEWS.ru.
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