Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Впервые за 10 лет депутат Госдумы Наталья Поклонская решила собрать большой круг друзей и отметить свой личный праздник. Однако планам парламентария помешал бушующий по всему миру коронавирус. Об этом известный политик сообщила в Instagram.

Поклонская ранее призналась, что последние десять лет не устраивала торжеств и не праздновала свой день рождения. 18 марта депутату исполнилось 40 лет и по случаю юбилейной даты Наталья решила возобновить...