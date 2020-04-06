«Аэрофлот» вывезет россиян из Бангкока 7 апреля

https://static.news.ru/photo/70ec40a0-783a-11ea-ac8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о новых рейсах для эвакуации россиян из других стран. 7 апреля перевозчик совершить два рейса из Бангкока.

В 12:00 по местному времени самолёт вылетит в московский аэропорт Шереметьево, в 10:00 — в ту же точку, но с пересадкой в Санкт-Петербурге, говорится на сайте организации. Кроме того, ожидается получение разрешений на вылеты из Нью-Йорка и Мале 7 и 8 апреля.

Как писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Махиал Мишустин ранее заявил, что Россия никогда не бросит своих граждан. По его словам, Кремль не отказывался вывозить жителей страны из-за рубежа на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 325 972 инфицированных коронавирусом, умерли 73 617, выздоровели 277 280 человек. За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрирован 6351 заболевший в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 429.