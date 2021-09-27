«Аэрофлот» выставил на продажу билеты на курорты дешевле плацкарта

В онлайн-поисковиках авиабилетов появились прямые рейсы «Аэрофлота» из региональных аэропортов на юг России стоимостью до 1500 рублей. При этом в Краснодар, Анапу и Геленджик можно попасть и за 500 рублей. Об этом свидетельствуют данные систем бронирования, сообщают «Ведомости».

Так, например, прямой рейс Казань — Краснодар обойдётся путешественнику в 539 рублей. При этом лоукостер «Победа», который является дочерним предприятием «Аэрофлота», продаёт билеты по тем же направлениями за 999–1999 рублей. В самой авиакомпании пояснили, что таким образом перевозчик стимулирует спрос на новые направления.

При открытии новых рейсов авиакомпании выставляют к продаже «промотарифы». Это эффективный маркетинговый инструмент, который позволяет привлечь клиентов и подхлестнуть спрос, — сообщил представитель компании.

При этом в «Аэрофлоте» отметили, что количество таких билетов ограничено. Известно, что новую программу по перевозкам компания запустила, чтобы задействовать парк из более 200 самолётов, который простаивал весну и лето из-за коронавирусных ограничений.

Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip назвал маршруты, по которым можно найти самые бюджетные варианты авиарейсов и поездок на поезде в октябре. Чаще всего на октябрь путешественники ищут билеты с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, говорится в сообщении на сайте компании.