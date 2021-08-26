«Аэрофлот» выполнит часть полётов «Победы» из-за больных COVID-19 пилотов

Среди командиров экипажей авиакомпании «Победа» больше 10 пилотов заражены коронавирусом или контактировали с заболевшими. Возник дефицит, из-за которого часть полётов будет совершать «Аэрофлот». Об этом сообщил РБК.

Сейчас самый высокий пик для авиации, отдыхающие возвращаются домой к началу учебного года, и, конечно, все экипажи и флот максимально задействованы в программе полётов, заменить 10 командиров воздушных судов просто некем, — рассказала представительница авиакомпании Елена Селиванова.

По причине этого с 28 августа два-три рейса в день будут выполнять самолёты «Аэрофлота». «Победа» является его дочерней структурой. Скорректированы около 50 рейсов до конца августа.

Также в «Победе» подтвердили, что 27 августа два рейса пришлось отменить, но клиентам вернули деньги и предоставили 90-процентную скидку на следующий полёт.

Ранее Шереметьевский профсоюз лётного состава предупреждал «Аэрофлот» о вероятной нехватке пилотов из-за недостаточной оплаты труда.