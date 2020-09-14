«Аэрофлот» введёт новые правила провоза животных

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«Аэрофлот» ужесточит правила провоза животных с 15 сентября. Их смогут провозить только совершеннолетние пассажиры, при этом один пассажир сможет взять только одно животное.

Внедрение первого этапа программы начнётся с 15 сентября и займёт несколько месяцев, — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что возможность перевозки в салоне либо в багажном отсеке зависит от размеров и веса клетки с животным. Пассажиры, перевозящие более чем одного взрослого питомца, могут воспользоваться услугами грузового подразделения авиакомпании.

Впрочем, предусмотрены и исключения. Так, котят или щенков в возрасте от 8 недель до 6 месяцев можно провозить до трёх штук в одном контейнере.

Кроме того, перед путешествием владелец в обязательном порядке должен прикрепить к контейнеру бирку установленного образца с контактными данными для связи. Данный стикер будет предоставлен на стойке регистрации.

Ранее NEWS.ru писал о гибели двух кошек, летевших рейсом «Аэрофлота». Также широкий резонанс получила история с толстым котом Виктором, которого перевозчик отказался посадить в салон из-за лишнего веса.

Его не пустили на борт «Аэрофлота» из-за правил, согласно которым вес животного не должен превышать восьми килограммов вместе с переноской, в то время как кот весил 10 килограммов. Из-за этого Виктор должен был лететь в багажном салоне. Хозяин отказался передавать своего любимца в багаж, испугавшись, что кот погибнет. Он сдал билеты, после чего подыскал похожую кошку, но меньшего веса, прошёл с ней регистрацию на следующий рейс, а в салон самолёта пронёс уже своего толстого кота.