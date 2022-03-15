«Аэрофлот» возобновляет рейсы в Армению и Азербайджан

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» открыл продажу билетов в Азербайджан и Армению. С 21 марта возобновятся полёты в Баку, а с 22 марта в Ереван, сообщается на официальном сайте компании. Рейсы будут выполняться на российских воздушных судах SSJ 100.

«Аэрофлот» открывает продажи билетов на ежедневные регулярные рейсы в Ереван и Баку. Рейсы будут осуществляться на отечественных самолётах Sukhoi Super Jet 100, — сказано в сообщении.

По каждому направлению пока будет выполняться по одному рейсу из Шереметьево. Вылет в Баку — в 11:00, прибытие — в 15:40. Обратный рейс — в 16:40, прилёт в Москву — в 19:20. Вылет в Ереван — в 00:10, прибытие — в 05:15. Обратный рейс — в 06:15, прибытие в Москву — в 09:20.

Накануне «Аэрофлот» возобновил рейсы в Киргизию. Выполняется также один полёт в день. Вылет из Шереметьево в Бишкек в 07:55 и в Ош — в 01:45.

В компании пояснили, что по мере восстановления международной авиации частота рейсов может меняться.

«Аэрофлот» объявил о приостановке с 8 марта выполнения всех международных рейсов. В компании сообщили, что возврат стоимости неиспользованных билетов можно произвести в любое время до конца 2022 года или переоформить их без штрафов на другой маршрут.