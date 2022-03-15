«Аэрофлот» возобновляет рейсы в Армению и Азербайджан«Аэрофлот» с 21 марта возобновляет полёты в Азербайджан и с 22 марта в Армению
Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» открыл продажу билетов в Азербайджан и Армению. С 21 марта возобновятся полёты в Баку, а с 22 марта в Ереван, сообщается на официальном сайте компании. Рейсы будут выполняться на российских воздушных судах SSJ 100.
«Аэрофлот» открывает продажи билетов на ежедневные регулярные рейсы в Ереван и Баку. Рейсы будут осуществляться на отечественных самолётах Sukhoi Super Jet 100, — сказано в сообщении.
По каждому направлению пока
Накануне «Аэрофлот» возобновил рейсы в Киргизию. Выполняется также один полёт в день. Вылет из Шереметьево в Бишкек в 07:55 и в Ош — в 01:45.
В компании пояснили, что по мере восстановления международной авиации частота рейсов может меняться.
«Аэрофлот» объявил о приостановке с 8 марта выполнения всех международных рейсов. В компании сообщили, что возврат стоимости неиспользованных билетов можно произвести в любое время до конца 2022 года или переоформить их без штрафов на другой маршрут.