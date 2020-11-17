«Аэрофлот» возобновит рейсы в Афины с 21 ноября

Российская компания «Аэрофлот» возобновит перелёты в Афины с 21 ноября 2020 года. Рейсы SU2110/SU2111 и SU2116/SU2117 Москва — Афины — Москва будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам.
По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться. В настоящее время билеты можно приобрести на сайте «Аэрофлота» и у официальных агентов,
В компании пояснили, что пока воспользоваться полётом в Грецию могут только граждане Греции, владельцы вида на жительство, а также некоторые другие категории граждан по специальным разрешениям местных властей.
Ранее в «Аэрофлоте» заявили о возобновлении с 20 ноября перелётов в Ниццу (Франция). Также в начале ноября РФ вернула в расписание полёты в Японию, ранее прерванные из-за пандемии COVID-19. Авиакомпании могут выполнять рейсы в Японию трижды в неделю — два рейса из столицы и один из Владивостока, писал NEWS.ru.