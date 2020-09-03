«Аэрофлот» возобновит полёты в Дубай с 11 сентября

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Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажи полётов в Дубай. Рейсы будут выполняться два раза в неделю с 11 сентября. Об этом заявила пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.

«Аэрофлот» с 11 сентября возобновляет полеты в Дубай. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям, — заявила представитель авиакомпании.

Российские власти возобновили авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ. Распоряжение было подписано премьером Михаилом Мишустиным 3 сентября.

Как писал NEWS.ru, авиаперевозчики из РФ с января по июль 2020 года понесли убыток от пассажирских перевозок в размере 121 млрд рублей. Это было связано со снижением количества рейсов из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также с ростом курса валют и увеличением стоимости керосина. Тарифы на аиболее востребованные маршруты в этот период снизились на 30%.

С 7 сентября границу для россиян откроет Греция. Туристы смогут посещать эту страну при наличии ваучера на отель. Им нужно будет предъявить справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

Ранее власти Южной Осетии заявили о готовности открыть границу с Россией с 15 сентября. Об этом заявили в в пресс-службе президента республики Анатолия Бибилова.