https://static.news.ru/photo/c448a3a8-62e9-11ea-8df1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажиры, купившие билеты на самолёты в Италию и Израиль рейсами авиакомпании «Аэрофлот», смогут бесплатно их вернуть, а также изменить маршрут и даты путешествий.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию. Кроме того, «Аэрофлот» предоставляет возможность пассажирам с билетами на рейсы в Германию, Испанию, Францию или обратно без штрафов изменить маршрут и даты путешествия. Речь идёт о билетах, купленных до 10 марта на период с 10 марта по 31 мая.

Ранее о приостановке всех рейсов в Италию сообщил лоукостер «Победа». Руководство компании приняло это решение в связи с введённым итальянским правительством запретом на въезд на ряд территорий и выезд оттуда из-за быстрого распространения коронавируса в стране.

Как писал NEWS.ru, Ассоциация туроператоров России заявила, что снижение спроса на туры из-за коронавируса происходит по всем направлениям, включая путешествия внутри страны. АТОР оценивает ситуацию как экстраординарную, которая «требует беспрецедентных мер поддержки, возможно, прямых вливаний».