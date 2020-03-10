Пассажиры, купившие билеты на самолёты в Италию и Израиль рейсами авиакомпании «Аэрофлот», смогут бесплатно их вернуть, а также изменить маршрут и даты путешествий.
Об этом
Ранее о приостановке всех рейсов в Италию сообщил лоукостер «Победа». Руководство компании приняло это решение в связи с введённым итальянским правительством запретом на въезд на ряд территорий и выезд оттуда из-за быстрого распространения коронавируса в стране.
Как писал NEWS.ru, Ассоциация туроператоров России заявила, что снижение спроса на туры из-за коронавируса происходит по всем направлениям, включая путешествия внутри страны. АТОР оценивает ситуацию как экстраординарную, которая «требует беспрецедентных мер поддержки, возможно, прямых вливаний».
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