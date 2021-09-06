«Аэрофлот» сообщил об отстранении шести пилотов за отказ от вакцинации

Представитель «Аэрофлота» Михаил Дёмин сообщил об отстранении шести пилотов авиакомпании за отказ привиться от коронавируса. Отстранение произошло в разное время, пилотов отправили в отпуск без сохранения зарплаты, сообщает РБК.
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Ранее сообщалось, что минимум 10 пилотов «Аэрофлота», не прошедших вакцинацию от COVID-19, отстранили от работы. Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов отметил, что точно число сотрудников неизвестно, так как не все состоят в организации или обратились с подобным заявлением.