https://static.news.ru/photo/0714018c-51b5-11ea-af5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиакомпания «Аэрофлот» сократит число рейсов в Китай. Об этом сообщается на сайте компании. По её данным, причиной сокращения рейсов послужило снижение спроса.

«Аэрофлот» временно вносит изменения в расписание полётов в Китай в связи со снижением спроса, — говорится в сообщении.

В частности, будет сокращено количество рейсов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Изменения будут действовать до конца марта, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия приостанавливает с 14 февраля чартерные рейсы в Китай. При этом на китайских авиаперевозчиков этот запрет не распространяется.