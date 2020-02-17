Российская авиакомпания «Аэрофлот» сократит число рейсов в Китай. Об этом сообщается на сайте компании. По её данным, причиной сокращения рейсов послужило снижение спроса.
«Аэрофлот» временно вносит изменения в расписание полётов в Китай в связи со снижением спроса, — говорится в сообщении.
В частности, будет сокращено количество рейсов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Изменения будут действовать до конца марта,
Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия приостанавливает с 14 февраля чартерные рейсы в Китай. При этом на китайских авиаперевозчиков этот запрет не распространяется.
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