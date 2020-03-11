https://static.news.ru/photo/fee30d16-63aa-11ea-904b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Аэрофлот» приняла решение временно сократить количество рейсов в Германию, Францию и Испанию. Ограничения продлятся с 13 марта по 30 апреля.

В частности, авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», на этот период прекратит полёты из Санкт-Петербурга в Ниццу, Дюссельдорф и Гамбург, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что пассажиры, купившие до 10 марта билеты на самолёты в Италию и Израиль рейсами авиакомпании «Аэрофлот», смогут их вернуть, а также изменить маршрут и даты путешествий.