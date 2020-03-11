Компания «Аэрофлот» приняла решение временно сократить количество рейсов в Германию, Францию и Испанию. Ограничения продлятся с 13 марта по 30 апреля.
В частности, авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», на этот период прекратит полёты из Санкт-Петербурга в Ниццу, Дюссельдорф и Гамбург,
Ранее NEWS.ru писал, что пассажиры, купившие до 10 марта билеты на самолёты в Италию и Израиль рейсами авиакомпании «Аэрофлот», смогут их вернуть, а также изменить маршрут и даты путешествий.
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