«Аэрофлот» 7 апреля запустит полёты из Сочи в Стамбул
«Аэрофлот» 7 апреля запустит ежедневные рейсы из Сочи в Стамбул на самолётах SSJ-100
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
14:28, 29 марта 2022
Sukhoi Superjet 100Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Крупнейший авиаперевозчик России «Аэрофлот» анонсировал запуск регулярных полётов из Сочи в Стамбул с 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании. Рейсы будут выполняться ежедневно на самолётах Sukhoi Superjet 100 «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот»).
С 7 апреля группа «Аэрофлот» приступает к выполнению регулярных рейсов между Сочи и Стамбулом, — сказано в сообщении.
По направлению из Сочи в Стамбул полёты будут выполняться в 9:55 и в 18:00, обратные рейсы в 12:50 и в 20:55. Кроме того, компания запускает дополнительные рейсы в направлении Стамбула в 23:55 кроме понедельника и пятницы, а из Стамбула в Сочи в 02:55 кроме вторника и субботы.
Также «Аэрофлот» открыл продажу билетов из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан и Узбекистан.
Ранее авиаперевозчик анонсировал регулярные рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка) с 8 апреля. Полёты будут выполняться три раза в неделю на лайнерах Airbus A330.