«Аэрофлот» развернул борт с 400 пассажирами из-за поломки Самолет «Аэрофлота» из Дубая в Москву вернулся в аэропорт из-за поломки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Boeing 777 российской авиакомпании «Аэрофлота», выполнявший рейс из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт из-за поломки, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, более 400 пассажиров вернули в терминал, где они ожидают вылета больше четырех часов.

Рейс SU 521 вылетел в 16:35 по местному времени, но через 15 минут самолет развернулся и в течение 40 минут стал кружить в воздухе. Экипаж объяснил маневры «техническими причинами» и вернул пассажиров в терминал аэропорта.

В аэропорту пассажирам объяснили, что борт неисправен. Информации о времени вылета, организации питания и размещении в авиакомпании не дали.

Ранее сообщалось, что самолет российской авиакомпании «Аэрофлот», который должен был выполнить рейс из Москвы в Стамбул, экстренно вернулся в Шереметьево из-за возгорания на борту. Командир авиалайнера доложил о пожаре через несколько минут после взлета.

До этого самолет с радиоактивными веществами весом 19 килограммов экстренно сел в аэропорту Внуково в Москве. Груз относится к категории опасных. Лайнер авиакомпании UTair выполнял рейс Ханты-Мансийск — Москва и подал сигнал бедствия из-за неисправности шасси. В результате инцидента никто не пострадал.