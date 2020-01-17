https://static.news.ru/photo/9d283e8a-3960-11ea-9076-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Авиакомпания «Аэрофлот» приступила к первому этапу перевода международных рейсов в новый терминал С, открывшийся 17 января в московском международном аэропорту Шереметьево.

Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика. Первыми направлениями, по которым начался приём и отправка рейсов, стали Хельсинки, Дрезден и Бухарест. К июню 2020 года планируется завершить основной этап перевода рейсов в терминал C. К октябрю «Аэрофлот» собирается обслуживать в новом комплексе 268 международных рейсов. Реализацией этого проекта занимается совместная рабочая группа с участием представителей перевозчика и аэропорта.

Пропускная способность нового терминала C составляет 20 млн пассажиров в год.

Как сообщал NEWS.ru, строительство второй очереди терминала C в Шереметьево начнётся в 2024 году. Ввод постройки в эксплуатацию намечен на 2026 год.