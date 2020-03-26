https://static.news.ru/photo/bbcca994-6e98-11ea-a18d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» на фоне распространения коронавируса приостановила рейсы в киргизский Ош и румынский Бухарест, а также продлила срок приостановки рейсов для китайского Гонконга и ливанского Бейрута.

Полёты в Бухарест и Ош закрыты с 24 марта по 30 апреля. Срок приостановки рейсов в Гонконг продлён до 24 апреля, в Бейрут — до 25 апреля, говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Ранее компания временно отменила рейсы в ряд стран из-за пандемии коронавируса. Так, с 22 марта «Аэрофлот» не летает в Индию, с 23 марта — в Финляндию и Швецию, с 24 марта — в Грецию и Хорватию, с 27 марта — в Болгарию и с 29 марта — в Азербайджан. Планируется, что ограничения будут постепенно сняты со 2 апреля (возобновятся рейсы в Финляндию) по 30 апреля (борт авиакомпании отправится в Азербайджан), писал NEWS.ru.

На 25 марта в мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.