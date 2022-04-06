Авиакомпания «Россия» начнет полеты из Москвы в Казахстан с 23 апреля

Аэрофлот с 23 апреля начнёт осуществлять прямые полёты из аэропорта Шереметьево в Казахстан. Оператором рейсов в шесть крупнейших городов республики станет авиакомпания «Россия», сказано на сайте организации.

Аэрофлот с 23 апреля запускает прямые регулярные полёты из аэропорта Шереметьево в Казахстан. Оператор рейсов в Алматы, Нурсултан, Актау, Атырау, Актобе и Караганду — авиакомпания «Россия». Полёты будут выполняться на отечественных самолётах Superjet 100, — говорится в сообщении.

Аэрофлот также заявил, что прекращает рейсы из Сочи в Казахстан по трём направлениям. До 23 апреля компания намерена «корректировать» расписание сказано на сайте организации.

C 7 по 22 апреля отменяются рейсы по маршрутам Сочи — Актау/ Атырау/ Актобе. Пассажирам с билетами на данные рейсы предлагается на выбор: отправление в/из Москвы на более поздние даты или вынужденный возврат стоимости авиабилета, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Оперштаб по борьбе с коронавирусом может в ближайшее время снять ограничения на полёты примерно в 40 стран. Информацию подтверждали несколько источников ТАСС в Министерстве транспорта.