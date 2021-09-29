«Аэрофлот» прекратил продажу дешёвых билетов для Дальнего Востока

Авиакомпания «Аэрофлот» прекратила продажу субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока. Теперь путешествия для россиян из данного региона вновь станут дорогими, так как скидка в 25% больше не предоставляется. Об этом пишет Baza.

В начале года премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил российским авиакомпаниям 5 млрд рублей на субсидированные перевозки для жителей Дальнего Востока. Большую часть из этой суммы — около 3 млрд рублей — получил «Аэрофлот». Скидка на полёты из Москвы в ДФО должна была действовать до 30 ноября 2021 года.

К этой субсидированной цене авиакомпания добавила свою скидку в 25% для жителей Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Магадана. Это вызвало большой спрос на билеты. Поэтому субсидированные билеты быстро закончились.

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