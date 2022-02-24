«Аэрофлот» предупредил пассажиров об отмене рейса Москва — Лондон

Российская авиакомпания «Аэрофлот» предупредила пассажиров об отмене 25 февраля рейса SU2578 Москва — Лондон. Решение об этом было принято в связи с ограничениями, введёнными британскими властями, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Пассажирам предлагается на выбор вынужденный возврат денежных средств, либо возможность перебронировать билеты на последующие даты или альтернативные маршруты, — говорится в сообщении.

В компании добавили, что дальнейшая информация о статусе рейсов между российской и британской столицами будет размещаться на сайте и аккаунтах «Аэрофлота» в соцсетях. Пассажирам порекомендовали следить за изменениями в расписании.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что Соединённое Королевство ввело блокирующие санкции против «Аэрофлота» в связи со спецоперацией России на Украине. В соответствии с ограничениями российской компании запрещены полёты в Британию.

В ответ на это Росавиация направила Лондону уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении. Кроме того, в ведомстве предупредили о возможности применения зеркальных мер.