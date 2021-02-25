«Аэрофлот» предложил ввести в РФ новый тариф

«Негарантированные» авиабилеты предложили ввести в «Аэрофлоте». При данном тарифе перевозчик сможет самостоятельно менять дату, рейс, условия перелёта, не учитывая мнение пассажира.
Об этом
Авиаперевозчик рассчитал, что введение нового тарифа позволит снизить для пассажиров стоимость билетов на 2%.
Вопрос о «негарантированных» билетах в Минтрансе станут рассматривать лишь после восстановления авиасообщения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Общероссийское объединение пассажиров (ОПП) обратилось в Минтранс с просьбой обязать авиакомпании бесплатно вносить правки в билеты, в которых пассажиры допустили ошибки. Речь идёт о корректировке не более одной буквы в фамилии и не более одной цифры в номере паспорта.