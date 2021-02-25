«Аэрофлот» предложил ввести в РФ новый тариф

https://static.news.ru/photo/7e993da2-77f3-11eb-8445-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Негарантированные» авиабилеты предложили ввести в «Аэрофлоте». При данном тарифе перевозчик сможет самостоятельно менять дату, рейс, условия перелёта, не учитывая мнение пассажира.

Об этом сообщают «Ведомости». Отмечается, что тариф предполагает компенсацию до 30 тыс. рублей пассажирам за неудобства, однако не для всех случаев. Так, выплат не будет, если авиакомпания предупредит пассажира об изменениях условий поездки не менее чем за две недели.

Авиаперевозчик рассчитал, что введение нового тарифа позволит снизить для пассажиров стоимость билетов на 2%.

Вопрос о «негарантированных» билетах в Минтрансе станут рассматривать лишь после восстановления авиасообщения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Общероссийское объединение пассажиров (ОПП) обратилось в Минтранс с просьбой обязать авиакомпании бесплатно вносить правки в билеты, в которых пассажиры допустили ошибки. Речь идёт о корректировке не более одной буквы в фамилии и не более одной цифры в номере паспорта.