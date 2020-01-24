https://static.news.ru/photo/e4d099f6-3ec1-11ea-a59c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Аэрофлот» предложил пассажирам сдать авиабилеты на рейсы в Китай, запланированные в период с 24 января по 7 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс».

В связи с эпидемиологической обстановкой в Китае «Аэрофлот» принял решение предоставить пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям «Аэрофлота» в/из Китая, а также в рамках код-шеринга с китайскими партнерами Аэрофлота China Eastern и China Southern, — говорится в сообщении.

Коронавирус 2019-nCoV вызывает тяжёлую форму пневмонии. Симптомы заболевания на ранней стадии напоминают обычную простуду. По данным госкомитета КНР по здравоохранению, число инфицированных, по состоянию на 00:00 часов 24 января, достигло 830 человек, 117 из них — в тяжёлом состоянии. Вирус уже унёс жизни 25 пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, власти КНР зафиксировали в Пекине 34 случая заражения новым коронавирусом. Наибольшее число заражённых находится в районе Чаоян.