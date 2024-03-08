«Аэрофлот» потребовал 2 млн от московского бара за кражу стиля авиакомпании SHOT: «Аэрофлот» отсудил 400 тысяч у бара за использование стиля авиакомпании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что «Аэрофлот» отсудил 400 тысяч рублей у московского бара, дизайнер которого незаконно использовал стиль российской авиакомпании. По данным канала, изначально перевозчик требовал 2 млн рублей.

Как стало известно SHOT, представители авиакомпании заметили в социальных сетях, что в заведении на Арбате используются их символика и дизайнерские решения. По информации канала, официанты заведения ходят в костюмах бортпроводников, а также используют запатентованный товарный знак «Аэрофлота», зарегистрированный в 2009 году.

Как утверждают авторы SHOT, сначала авиаперевозчик попытался урегулировать ситуацию мирно, попросив не использовать их стиль, однако просьбу проигнорировали. Собеседники канала отмечают, что именно тогда «Аэрофлот» подал в суд за нарушение авторских прав. По данным канала, суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать с бара 200 тысяч за незаконное использование дизайна одежды и еще 200 тысяч за использование товарного знака.

Ранее Российское авторское сообщество подало иск к певцу Филиппу Киркорову в Арбитражный суд столицы. Согласно его данным, сумма требований составила 2 млн рублей. При этом не уточняется, какие именно претензии возникли у сообщества к исполнителю. Известно, что организация занимается управлением авторскими правами, например, выступает на стороне правообладателя в случае плагиата или приобретения композиций незаконным путем.