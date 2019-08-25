https://static.news.ru/photo/68aa2f9e-c7d0-11e9-9874-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Представитель российской авиакомпании «Аэрофлот» заявил, что рейтинг Bloomberg по числу женщин-пилотов «весьма субъективен и не отражает действительности».

Как заявил представитель авиакомпании, в «Аэрофлоте» в настоящее время работает около 2800 пилотов, а не 4200, как утверждается в рейтинге Bloomberg. Соответственно, его сложно назвать достоверным, подчеркнул представитель перевозчика.

При приёме на работу пилотов «Аэрофлот» предоставляет равные возможности всем кандидатам, и главным критерием является исключительно профессионализм, — приводит газета « Ведомости » сообщение авиакомпании.

Ранее Bloomberg опубликовал рейтинг: «Аэрофлот» занял последнее место в рейтинге авиакомпаний по числу женщин-пилотов. Также в числе антилидеров оказались базирующаяся в ОАЭ Emirates, новозеландская Jetconnect, Qatar Airways и Finnair.

Как ранее писал News.ru, Федеральная антимонопольная служба выразила недовольство вокруг ситуации с неравномерным распределением разрешений на международные рейсы среди авиакомпаний. Глава ведомства Игорь Артемьев отметил, что «100% либо 99% рейсов достается «Аэрофлоту».