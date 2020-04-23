«Аэрофлот» отменит часть рейсов по России

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Государственная социологическая компания ВЦИОМ опубликовала новый индекс счастья. Этот показатель составил 67 пунктов, что на 8 п.п. ниже прошлогодней оценки.

При этом в ноябре он был ниже на 3 п.п., говорится на сайте компании. Счастливыми в той или иной степени назвали себя 81% жителей страны. 33% респондентов уверены, что вокруг...