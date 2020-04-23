Общество

«Аэрофлот» отменит часть рейсов по России

14:37, 23 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» с мая сократит число внутренних рейсов. Причиной стало падение пассажиропотока.

В течение месяца самолёты компании будут летать по 53 маршрутам, минимальное число рейсов туда — обратно составит 494, передаёт «Интерфакс».

Всем пассажирам, вылеты которых отменят, предложат переоформить билеты на другие рейсы.

Ранее NEWS.ru писал, что «Аэрофлот» рассказал о результатах вывоза россиян, застрявших в других странах. Больше 50 тысяч человек вернулись домой самолётами перевозчика.

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