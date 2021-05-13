«Аэрофлот» отменил рейсы между Москвой и Тель-Авивом

https://static.news.ru/photo/8deb25be-b3e3-11eb-a8ae-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Аэрофлот отменила авиарейсы из Москвы в Тель-Авив и обратно, запланированные на 14 мая, из-за ограничений в работе аэропорта Бен-Гурион. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

В настоящее время компания оповещает пассажиров об отмене полётов. Им предлагается изменить дату вылета или вернуть билеты. При этом разница в тарифах, плата за переоформление или штрафы применяться не будут.

Аэрофлот продолжает внимательно следить за развитием ситуацией. Обо всех изменениях в расписании информация будет размещена на официальном сайте и в официальных аккаунтах авиакомпании, — говорится в сообщении.

«Аэрофлот» не первая авиакомпания, отменившая рейсы в Израиль по причине эскалации палестино-израильского конфликта, которая началась вечером 10 мая. Ранее аналогичные решения приняли ряд зарубежных авиаперевозчиков.

Кроме того, Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways также приостановили полёты в Тель-Авив.

Работа аэропорта Бен-Гурион была прервана 11 мая в связи с ракетным обстрелом Тель-Авива. По сообщениям местных СМИ, сработали сирены воздушной тревоги, в связи с чем полёты были остановлены, а пассажиров попросили лечь на пол.