https://static.news.ru/photo/ecbc7b88-6bb4-11ea-8a97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об остановке перелётов ещё в семь стран. Причиной такого решения стала вспышка коронавируса.

Начиная с 22 марта будут отменены перелёты в Азербайджан, Болгарию, Грецию, Индию, Финляндию, Хорватию и Швецию. Ранее авиаперевозчик «Аэрофлот» принял решение прекратить перелёты в Вашингтон, Дубай, Лиссабон, Лос-Анджелес и Майами. Ограничения продлятся до 30 апреля.

Такие меры были введены для предотвращения распространения коронавируса. Также в связи со вспышкой заболевания руководство аэропорта Шереметьево приняло решение закрыть с 20 марта международные терминалы E и С. Все обслуживаемые в них рейсы будут переведены в терминалы D и F.

NEWS.ru информировал ранее, что из-за отмены рейсов и повсеместного закрытия границ тысячи российских туристов не могут вернуться на родину.