«Аэрофлот» опроверг информацию о введении «негарантированных» билетов

https://static.news.ru/photo/96f37210-77f7-11eb-9896-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Аэрофлот» не планирует в ближайшее время вводить «негарантированные» билеты. Об этом сообщил представитель авиаперевозчика Михаил Дёмин.

В настоящий момент в актуальной повестке такая инициатива не рассматривается, — цитируют Дёмина «Ведомости».

Он пояснил, что идея прорабатывалась в период пандемии коронавирусной инфекции. Это был один из вариантов для придания пассажирам большей уверенности в условиях массовых изменений в расписаниях, а также в изменениях типов воздушных судов. Это также могло несколько стабилизировать ситуацию в период неопределённости со сроками снятия ограничений.

В свою очередь, по данным источника, Минтранс отрицает возможность рассмотрения такого предложения до полноценного восстановления авиасообщения. Ряд авиакомпаний не стал комментировать эту инициативу, а в компании Red Wings сочли, что появление «негарантированных» билетов позволило бы снизить цены для пассажиров.

Часть пассажиров готова будет покупать билеты дешевле в обмен на риск, что на конкретный рейс им не хватит места и придётся лететь следующим, — считает он.

Как писал NEWS.ru, ранее «негарантированные» авиабилеты предложили ввести в «Аэрофлоте». При данном тарифе перевозчик сможет самостоятельно менять дату, рейс, условия перелёта, не учитывая мнение пассажира.