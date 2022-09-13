«Аэрофлот» объявил о запуске рейсов из Москвы в Дубай с 1 октября

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Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» объявил о запуске ежедневных рейсов из Москвы в Дубай, сказано в пресс-релизе компании. Полеты будут проводиться на самолетах Airbus A330. Авиакомпания уже открыла продажу авиабилетов на предстоящие рейсы.

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые рейсы из Москвы в Дубай. Полеты в Объединенные Арабские Эмираты будут выполняться ежедневно с 1 октября на воздушных судах Airbus A330, — сказано в сообщении «Аэрофлота».

Ранее генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал журналистам на Восточном экономическом форуме, что авиакомпания планирует внести изменения в зимнее расписание и возобновить полеты в Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). По словам Александровского, могут быть также открыты рейсы в Египет и Индию.

До этого стало известно, что группа компаний «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о поставке 339 самолетов до 2030 года. Речь идет о 210 самолетах МС-21, 89 SSJ New и 40 Ту-214.