«Аэрофлот» опроверг фейки об ограничениях продажи билетов из-за мобилизации

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Самолет авиакомпании «Аэрофлот»

Авиакомпания «Аэрофлот» не вводит никаких ограничений на продажу билетов на фоне частичной мобилизации в России, сообщили представители перевозчика. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что «Аэрофлот» якобы прекратил продажу билетов мужчинам от 18 до 65 лет без справки из военкомата.

В связи с поступлением обращений от пассажиров и СМИ сообщаем, что авиакомпании Группы «Аэрофлот» работают в обычном режиме. Ограничений на продажу билетов нет, — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

В связи с этим начали рождаться многочисленные фейки касательно немедленного призыва в военкоматы. В Сети быстро распространилась информация, что военкоматы якобы стали вручать повестки на улицах городов, а также говорилось о якобы рассылке повесток через портал Госуслуги. Военные комиссариаты, наряду с Минцифры уже опровергли эту информацию.