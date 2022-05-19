«Аэрофлот» начал летнюю распродажу авиабилетов

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила летнюю распродажу авиабилетов по всей России с полётами до конца октября 2022 года. До 26 мая цены на билеты будут снижены до 50%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. В акции участвуют собственные рейсы «Аэрофлота», а также рейсы авиакомпаний «Россия» и «Аврора», выполняемые под кодом SU.

Предложение действует на прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском и городами России. Также тарифы комбинируются для построения транзитных перевозок между городами РФ через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Владивосток и Хабаровск, — говорится в сообщении.

В начале марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж, а также перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в Россию. Решение было принято на фоне массовых арестов воздушных судов РФ за рубежом.

Впоследствии стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» из-за ограничений на полёты в аэропорты южной части России временно прекратила продажу билетов по этим направлениям. Отмечается, что билеты недоступны к покупке до 30 июня.