https://static.news.ru/photo/0aeed48c-66da-11ea-9e05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Аэрофлот» изменила график пассажирских перевозок из Москвы в города Европы. С 16 марта перевозчик начинает сообщение со многими столицами ЕС.

Рейсы начнут выполнять в Бельгию, Болгарию, Великобританию, Германию, Грецию, Италию, Латвию, Нидерланды, Словению, Финляндию, Хорватию, Швецию, Францию, Ирландию, Испанию и другие государства Европы, говорится на официальном сайте «Аэрофлота».

Компания приостановит сообщение с Прагой (с 20 марта по 30 апреля 2020 года), с Барселоной (с 21 марта по 30 апреля 2020 года), с Осло (с 18 марта по 30 апреля 2020 года).

В марте ещё один российский крупный перевозчик — «Уральские авиалинии» — отменил рейсы в несколько стран. Полёты приостановили во Францию, Италию, Израиль, Испанию, Китай, Индию и Таиланд. Меры связаны с неблагополучной обстановкой в указанных государствах из-за пандемии коронавируса нового типа, а также из-за въездных ограничений, принятых властями РФ и руководством других стран.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели.

Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция в марте признана пандемией. Десятки стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение и закрыли сухопутные границы. Правительство РФ рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вена закроет авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа, рассказал канцлер Австрии Себастьян Курц. Он добавил, что страна запретит туристам из указанных стран прямой въезд в республику, в том числе из РФ.