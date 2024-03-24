«Аэрофлот» и «Россия» помогут семьям пострадавших в «Крокусе» «Аэрофлот»: семьям пострадавших и погибших в «Крокусе» организуют перелет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Аэрофлот» и ее дочерняя компания «Россия» организуют бесплатные перелеты для родственников пострадавших и погибших в теракте в «Крокус Сити Холле», передает пресс-служба авиаперевозчика. Речь идет о перелете туда и обратно по внутренней маршрутной сети.

Перелет оформляется в соответствии со списками, опубликованными на сайте Министерства здравоохранения Московской области, — уточнили в авиакомпании.

Предложением смогут воспользоваться супруги, родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, говорится в сообщении. Для бронирования необходимо обратиться в контакт-центр авиаперевозчика.

Ранее несколько российских банков заявили, что спишут кредиты пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Речь идет о Совкомбанке, Хоум Банке, Альфа-Банке, ВТБ, Тинькофф Банке и банке «ДОМ.РФ». Кроме того, урегулировать вопрос с кредитами погибших и пострадавших в результате теракта пообещали Сбербанк, Газпромбанк, Почта Банк, «Уралсиб», «Русский стандарт» и ПСБ.

До этого президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам заявил, что всем семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» будет оказана необходимая помощь. Глава государства выразил соболезнования всем, кто потерял близких в этой трагедии.