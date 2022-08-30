«Аэрофлот» будет летать в Сочи и Турцию по сокращенному маршруту «Аэрофлот» с 1 сентября будет летать в Сочи и Турцию по сокращенному маршруту

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

«Аэрофлот» с 1 сентября будет летать в Сочи и Турцию по сокращенному маршруту, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. Теперь время в пути уменьшится на 20–30 минут.

С 1 сентября вносятся изменения в расписание полетов в Сочи и Турцию, с сокращенным полетным временем. Время полета сократится на 20–30 минут, — отметили в пресс-службе.

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский ранее рассказал о снижении стоимости пассажирских авиаперевозок вопреки прогнозам экспертов. Во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным он подчеркнул, что стоимость перелетов сократилась на 10% по сравнению с 2021 годом. Таким образом, «Аэрофлоту» удалось удержать ценовое предложение для россиян.

Российский лидер в свою очередь отметил, что государство старается оказывать поддержку всем отечественным авиаперевозчикам. В связи с этим власти РФ выделили 50 млрд рублей в качестве финансовой помощи «Аэрофлоту». Путин уточнил, что данные средства предназначены для оплаты операционных расходов по пассажиропотоку.