«Аэроэкспресс» введет единый тариф с 15 июня

С 15 июня 2020 года компания «Аэроэкспресс», осуществляющая пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и московскими аэропортами, введёт тариф 300 рублей.
Об этом сообщила гендиректор компании Алина Бисембаева. По её словам, тариф будет действовать в течение трёх месяцев, далее руководство «Аэроэкспресса» будет смотреть по ситуации,
Если будем видеть, что это эффективно в плане потока, и что людей привлекает, и будут положительные отзывы о нем, то, возможно, продлим это предложение, — сказала Бисембаева.
На данный момент у компании действуют несколько тарифов, согласно которым стандартный билет в одну сторону стоит 500 рублей, «Бизнес» — 1500 рублей. С 15 апреля стоимость стандартного билета по единому тарифу составит 300 рублей, по тарифу «Бизнес» — 800 рублей.
Ранее NEWS.ru писал о том, что большинство аэроэкспрессов с Белорусского вокзала Москвы в аэропорт Шереметьево временно отменены. Их заменят автобусы, сообщили в компании-перевозчике.
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