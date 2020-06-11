«Аэроэкспресс» введет единый тариф с 15 июня

https://static.news.ru/photo/a37f47e8-abfb-11ea-a329-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 15 июня 2020 года компания «Аэроэкспресс», осуществляющая пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и московскими аэропортами, введёт тариф 300 рублей.

Об этом сообщила гендиректор компании Алина Бисембаева. По её словам, тариф будет действовать в течение трёх месяцев, далее руководство «Аэроэкспресса» будет смотреть по ситуации, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Если будем видеть, что это эффективно в плане потока, и что людей привлекает, и будут положительные отзывы о нем, то, возможно, продлим это предложение, — сказала Бисембаева.

На данный момент у компании действуют несколько тарифов, согласно которым стандартный билет в одну сторону стоит 500 рублей, «Бизнес» — 1500 рублей. С 15 апреля стоимость стандартного билета по единому тарифу составит 300 рублей, по тарифу «Бизнес» — 800 рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что большинство аэроэкспрессов с Белорусского вокзала Москвы в аэропорт Шереметьево временно отменены. Их заменят автобусы, сообщили в компании-перевозчике.