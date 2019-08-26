https://static.news.ru/photo/2e213236-c7f9-11e9-a877-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Склад забытых вещей «Аэроэкспресса» откроется рядом с Белорусским вокзалом. Туда можно будет обращаться уже с 27 августа, сообщили в пресс-службе компании.

Пункт выдачи разместится на территории депо. Пассажиры смогут забрать свои вещи по понедельникам, средам и четвергам с 13 до 17 часов. Однако о своём визите необходимо предупредить за сутки по телефонам горячей линии: 8-800-700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов); либо 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы).

В день выдачи, уточнили в пресс-службе , нужно обратиться на стойку информации «Аэроэкспресса» на вокзале, где специалист выдаст необходимые бланки, при необходимости поможет с заполнением документов, а также подскажет, как именно пройти к пункту выдачи.

Получить имущество можно под расписку при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Помимо этого, в случае утраты вещей можно обратиться на горячую линию или на стойку информации с заявлением о потере.

Ранее, как писал News.ru, глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что аэроэкспресс в Пулково — слишком дорогой для бюджета проект. Его реализация обошлась бы в 10 млрд рублей.