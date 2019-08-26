Склад забытых вещей «Аэроэкспресса» откроется рядом с Белорусским вокзалом. Туда можно будет обращаться уже с 27 августа, сообщили в пресс-службе компании.
Пункт выдачи разместится на территории депо. Пассажиры смогут забрать свои вещи по понедельникам, средам и четвергам с 13 до 17 часов. Однако о своём визите необходимо предупредить за сутки по телефонам горячей линии: 8-800-700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов); либо 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы).
В день выдачи,
Получить имущество можно под расписку при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Помимо этого, в случае утраты вещей можно обратиться на горячую линию или на стойку информации с заявлением о потере.
Ранее, как писал News.ru, глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что аэроэкспресс в Пулково — слишком дорогой для бюджета проект. Его реализация обошлась бы в 10 млрд рублей.