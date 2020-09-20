«Адъютант» и «Приёмная»: в эфире показали, как выглядят телефоны Путина

https://static.news.ru/photo/149a6712-fb45-11ea-819a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» провели экскурсию по кабинету президента РФ в его резиденции в Ново-Огарёво. Отсюда во время пандемии он проводил основную массу дистанционных встреч.

Съёмка этого фрагмента передачи проходила 15 сентября. На столе у главы государства можно заметить три стационарных телефона. Крупным планом показывают только два из них. На аппаратах можно различить надписи: «Адъютант» и «Приёмная». Также в кадр попала личная ручка президента, за судьбой которой на видеоконференциях любят следить журналисты.

В конце мая 2020 года новость о том, как глава российского государства «в гневе» швырнул ручку на стол во время совещания с чиновниками, вышла в топ «Яндекса». 1 сентября NEWS.ru писал, что Владимир Путин бросил ручку на стол в прямом эфире во время Всероссийского открытого урока.